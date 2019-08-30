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В Пензе строительство школы на ГПЗ-24 запланировано на 2021 год

17:01 | 30.08.2019 | Образование

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Школа на 1,1 тыс. мест будет построена в пензенском микрорайоне ГПЗ-24 в 2021 году при условии выделения в 2020-м денежных средств на подготовку проекта. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

В Пензе строительство школы на ГПЗ-24 запланировано на 2021 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, данный объект включен в соответствующую дорожную карту.

«При условии строительства школы на ГПЗ на 1,1 тыс. мест, а также полного переоборудования мастерских в бывшем здании ПТУ №40 под учебные классы, а это практически 500 учебных мест, то есть 20 дополнительных классов, [в микрорайоне будет создано] 1,6 тыс. мест», — пояснил он в ходе 60-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 августа.

Юрий Голодяев отметил, что это не только позволит «разгрузить вторую смену», но и сделать в микрорайоне задел на будущее.

Он уточнил также, что в текущем году на приведение в порядок зданий образовательных организаций из бюджета города и области было выделено более 200 млн. рублей.

«Все школы, все детские сады и учреждения допобразования на сегодняшний момент межведомственной комиссией к новому учебному году приняты», — подчеркнул начальник управления.

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