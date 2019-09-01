EN
16:43:39 Воскресенье, 1 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Ученики восьми первых классов сели за парты в пензенской школе №77

13:45 | 01.09.2019 | Образование

Печать

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Ученики сразу восьми первых классов — «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «З», «К» — начали обучение в школе №77 города Пензы в День знаний, 1 сентября.

Ученики восьми первых классов сели за парты в пензенской школе №77

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На торжественной линейке в честь праздника им было уделено особое внимание.

«Восемь классов — это же очень и очень здорово!» — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, приветствуя детей, их родителей и педагогов.

Читайте также

Почти 6 тыс. первоклассников пошли в школы Пензы в новом учебном году

Он подчеркнул, что в двух корпусах школы, которой исполнилось 20 лет, работает прекрасный педагогический коллектив, а ученики показывают успехи в учебе, спорте и творчестве.

«Желаю, чтобы вы получили те знания, ради которых вы приходите в школу», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев сообщил также, что по просьбе директора школы №77 Юрия Прошкина учреждению будет подарен современный автобус.

Кроме того, в честь Дня знаний школа получила в подарок мультимедийный проектор и спортивный инвентарь.

В ответном слове Юрий Прошкин поблагодарил власти Пензы и области за внимание к сфере образования.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке на здании лицея №21 открыта мемориальная доска Людмиле Лозицкой Денис Майданов прибыл в Пензу
В Кузнецке на трассе минивэн сбил двух пешеходов: женщина погибла, ребенок травмирован Сотрудники Росгвардии будут дежурить вблизи пензенских школ в День знаний
В Пензе у стен строящегося собора прошла детская литургия В Пензе начались слушания по делу в отношении экс-руководителя «Декор-Трейда»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement