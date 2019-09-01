Ученики восьми первых классов сели за парты в пензенской школе №77 Образование

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Ученики сразу восьми первых классов — «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «З», «К» — начали обучение в школе №77 города Пензы в День знаний, 1 сентября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На торжественной линейке в честь праздника им было уделено особое внимание.

«Восемь классов — это же очень и очень здорово!» — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, приветствуя детей, их родителей и педагогов.

Читайте также

Почти 6 тыс. первоклассников пошли в школы Пензы в новом учебном году

Он подчеркнул, что в двух корпусах школы, которой исполнилось 20 лет, работает прекрасный педагогический коллектив, а ученики показывают успехи в учебе, спорте и творчестве.

«Желаю, чтобы вы получили те знания, ради которых вы приходите в школу», — добавил глава региона.

Иван Белозерцев сообщил также, что по просьбе директора школы №77 Юрия Прошкина учреждению будет подарен современный автобус.

Кроме того, в честь Дня знаний школа получила в подарок мультимедийный проектор и спортивный инвентарь.

В ответном слове Юрий Прошкин поблагодарил власти Пензы и области за внимание к сфере образования.