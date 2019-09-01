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Почти 6 тыс. первоклассников пошли в школы Пензы в новом учебном году

09:10 | 01.09.2019 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Около 6 тыс. первоклассников пошли в школы Пензы в День знаний, 1 сентября. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Почти 6 тыс. первоклассников пошли в школы Пензы в новом учебном году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! С Днем знаний! Сегодня школы нашего города распахнули двери для 50 тыс. 810 учащихся, из них около 6 тыс. пошли в первый класс», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Виктор Кувайцев поздравил с началом учебного года детей, их родителей, а также педагогов.

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«Школьная жизнь не только учеба, это интересный, насыщенный период жизни. Дорогие ребята! Верьте в себя! Стремитесь к новым вершинам! Будьте гордостью родителей, педагогов, гордостью Пензы и всей страны», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всего в Пензенской области в 2019–2020 учебном году пойдут в школы 127 тыс. 336 учащихся. Это больше, чем в прошлом году.

В первый класс пойдут около 13,5 тыс. детей. Это почти на 300 меньше, чем год назад.

Линейки по случаю Дня знаний организованы в школах Пензенской области в воскресенье, 1 сентября.

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