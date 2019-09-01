В Кузнецке на здании лицея №21 открыта мемориальная доска Людмиле Лозицкой Образование

Кузнецк, 1 сентября 2019. PenzaNews. Мемориальная доска народной артистке РСФСР Людмиле Лозицкой торжественно открыта на здании лицея №21 в Кузнецке Пензенской области в День знаний, 1 сентября.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Обращаясь к собравшимся, мэр Сергей Златогорский назвал это событие знаменательным для культурной жизни города.

«Особая значимость таких мероприятий заключается в том, чтобы перед глазами у подрастающего поколения были положительные примеры того, как люди становятся известными», — сказал он.

В свою очередь художественный руководитель областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков пояснил, что сам родом из Саратова, а в Пензу он захотел приехать, чтобы лично познакомиться с Людмилой Лозицкой.

«Она была первой, кто встретил меня у порога театра. До 2010 года мы играли с ней вместе абсолютно во всех спектаклях. Это был уникальный человек», — цитирует худрука пресс-служба мэрии.

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Лозицкая Людмила Алексеевна родилась в Кузнецке Пензенской области 26 апреля 1924 года.

Окончила в Кузнецке среднюю школу №1, которая впоследствии была преобразована в лицей №21.

Работала токарем, одновременно училась в студии местного театра. Дебютировала на сцене кузнецкого драматического театра в 1942 году в роли Веры в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова.

С 1947 года и до последних дней жизни работала в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского. На его сцене сыграла более 500 ролей.

16 апреля 2010 года скончалась в Пензе, не дожив несколько дней до своего 86-летия.

Похоронена на Аллее славы Ново-Западного кладбища в Пензе.