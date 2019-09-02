Виктор Кувайцев поздравил студентов аграрного университета с началом учебного года
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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил студентов Пензенского государственного аграрного университета с началом учебного года в понедельник, 2 сентября.
Фото: Penza-gorod.ru
Будучи выпускником вуза, ранее имевшего статус сельскохозяйственного института, а впоследствии — ректором, глава городской администрации отметил, что образование всегда являлось основой интересной и успешной жизни.
«Выпускники аграрного университета востребованы во всех отраслях экономики и народного хозяйства», — подчеркнул он.
Виктор Кувайцев пожелал студентам успехов, а также не останавливаться на достигнутом.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе праздничного мероприятия были отмечены лучшие сотрудники университета, после чего состоялось вручение символического студенческого билета.