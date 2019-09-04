На Шуисте открыт новый корпус детсада Образование

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Второй корпус филиала «Звездный» детского сада №101 «Радужный» открыт на улице Макаренко в Пензе в среду, 4 сентября.

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В ходе торжественного мероприятия, организованного по этому случаю у входа в здание, губернатор Иван Белозерцев отметил, что детский сад в Железнодорожном районе, где была потребность в дополнительных местах, построен в сжатые сроки.

«До конца года в Пензенской области будет введено 750 мест. Это немало», — сказал он.

Глава региона поблагодарил гендиректора подрядной организации «Пензастройком» Владимира Савинкина за проделанную работу, обратив внимание на то, что компания хорошо зарекомендовала себя во время возведения школы на улице Новый Кавказ.

В свою очередь глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что в областном центре каждый год строят новую школу и детский сад.

«Скажу честно, давно такого не было в городе. Вот только за последние 4 года мы ввели достаточно много таких объектов для того, чтобы в школах сократить вторую смену до 4%. И уже мы подошли к тому, чтобы, выполняя указ президента, обеспечить наших самых маленьких граждан ясельными местами», — пояснил мэр.

Виктор Кувайцев выразил уверенность в том, что в новом здании детям будет комфортно. Он поблагодарил губернатора за поддержку проекта, сотрудников подрядной компании — за качественную работу, родителей и педагогов — за подготовку детсада к приему детей.

Во время церемонии награждены благодарностями сотрудники организации-застройщика — мастера Юрий Бирюков и Станислав Шаманов, плотники Александр Зинин, Андрей Зарецкий, Идрис Погубин и Николай Бауэр, а также электромонтажник ООО «Стройград» Алексей Подрубилин, техник ООО «Диза регион» Дмитрий Воеводин.

Детскому саду от лица чиновников переданы документы на пароконвектомат, электронное пианино и стиральную машину.

После торжественного мероприятия официальные лица осмотрели здание изнутри. Они посетили пищеблок, который начнет работу 10 сентября, спальную комнату, помещение для одной из групп, музыкальный зал и процедурный кабинет.

Для детей в это время была организована игровая программа на улице.

Второй корпус филиала «Звездный» детского сада №101 «Радужный» на улице Макаренко в Пензе соединен с соседним теплым переходом. Трехэтажное здание рассчитано на 175 детей — на семь групп.

Проект подготовили специалисты ООО «Стройпроект». Строительство осуществляло ООО «Пензастройком».

На территории вблизи нового здания обустроены детские площадки и теневые навесы.