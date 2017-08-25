Юрий Голодяев приятно удивлен тем, что новая школа в Пензе сдана не в последний момент Образование

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев приятно удивлен тем фактом, что строители сдали новую школу, возведенную менее чем за год на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ, в сроки, позволяющие в спокойном режиме подготовить учреждение к приему детей в День знаний.

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«Впервые за много-много лет строители настолько заблаговременно, точнее в полном соответствии с контрактом, подготовили и сдали образовательное учреждение. Я такого не помню», — отметил он в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

Юрий Голодяев добавил, что школа полностью укомплектована и там «наводится последний лоск».

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«Обычно, и вы это знаете, в три последних дня и отмывали, и мебель завозили. А здесь практически за месяц уже образовательное учреждение ждет в полной готовности детей», — подчеркнул начальник управления образования Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведение школы в районе улиц Новый Кавказ и Шевченко предусмотрено муниципальной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2018 годы».

Муниципальный контракт на строительство здания «под ключ» был заключен с ООО «Пензастройком» весной 2016 года.

Первый камень на месте строительства нового здания был заложен 6 октября 2016 года.