21:37:36 Пятница, 25 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Юрий Голодяев приятно удивлен тем, что новая школа в Пензе сдана не в последний момент

16:11 | 25.08.2017 | Образование

Печать

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев приятно удивлен тем фактом, что строители сдали новую школу, возведенную менее чем за год на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ, в сроки, позволяющие в спокойном режиме подготовить учреждение к приему детей в День знаний.

Юрий Голодяев приятно удивлен тем, что новая школа в Пензе сдана не в последний момент

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Впервые за много-много лет строители настолько заблаговременно, точнее в полном соответствии с контрактом, подготовили и сдали образовательное учреждение. Я такого не помню», — отметил он в ходе 36-й очередной сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

Юрий Голодяев добавил, что школа полностью укомплектована и там «наводится последний лоск».

Читайте также

В Заре открыт новый детсад на 175 мест

«Обычно, и вы это знаете, в три последних дня и отмывали, и мебель завозили. А здесь практически за месяц уже образовательное учреждение ждет в полной готовности детей», — подчеркнул начальник управления образования Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», возведение школы в районе улиц Новый Кавказ и Шевченко предусмотрено муниципальной программой «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2018 годы».

Муниципальный контракт на строительство здания «под ключ» был заключен с ООО «Пензастройком» весной 2016 года.

Первый камень на месте строительства нового здания был заложен 6 октября 2016 года.
Актуальное
Читайте также
Пензенские депутаты отмечены наградами Совфеда и Заксобрания Вячеслав Космачев награжден почетной грамотой губернатора
Дмитрий Сергеев стал директором пензенского футбольного клуба «Зенит» В Пензенской области упразднено четыре сельсовета
В Кузнецке посетитель кафе похитил чужую карту, списав с нее почти 90 тыс. рублей Глава администрации Башмаково оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама