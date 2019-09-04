В Пензенской области впервые выберут лучший ЦМИТ Образование

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области впервые объявило региональный конкурс «ЦМИТ года».

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С помощью него планируется выявить лучшие практики, применяемые в центрах молодежного инновационного творчества.

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Пензенской области и создавшие ЦМИТы при господдержке.

Заявки будут приниматься по будням с 9 по 18 сентября.

При оценке намечено учитывать новизну и уровень проработки реализуемых проектов, количество и востребованность проводимых центром мероприятий, техническую значимость и актуальность идей, их реализацию совместно с предприятиями и организациями, победы в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Подведение итогов состоится во время выставки инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инноваториум-2019», сообщает пресс-служба регионального Минпрома.