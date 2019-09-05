Первую смену в центре выявления одаренных детей в Пензе посвятят физике Образование

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Образовательная смена «Экспериментальная физика» для учащихся 9 классов станет первой в истории центра по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области, который будет действовать на базе губернского лицея.

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Она стартует 15 сентября.

Участников ожидает интенсивная профильная программа — эксперименты, решение олимпиадных задач высокого уровня, научно-исследовательская работа и теоретический блок.

На протяжении двух недель с ними будут заниматься тренеры национальной олимпиадной сборной по физике, члены Российской академии наук и победители международных конкурсов.

17 сентября научные сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) Александр Киселев и Алексей Ноян проведут актовую лекцию «Лучший опыт в решении экспериментальных задач международных олимпиад по физике и всероссийской олимпиады школьников».

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Подать заявку на участие в смене можно до 10 сентября на сайте губернского лицея в разделе «Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области». Претенденту необходимо также прикрепить свое портфолио с достижениями по физике и математике за последние два года.

Заключительный этап отбора пройдет в губернском лицее 11 сентября. По его итогам будет составлен рейтинг участников, который станет доступен на сайте учреждения не позднее 13 сентября.

30 лучших школьников получат приглашения на обучение в рамках первой смены. Одаренным детям из районов будет предоставлено бесплатное проживание на базе лицея, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.