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На создание центра выявления одаренных детей в Пензе потратят 650 млн. рублей

15:20 | 01.09.2019 | Образование

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Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. 650 млн. рублей будет направлено на строительство и оснащение нового корпуса государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лице» для размещения в нем центра выявления и поддержки одаренных детей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня знаний, 1 сентября.

На создание центра выявления одаренных детей в Пензе потратят 650 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На эти средства мы построим корпус и оснастим его самым современным оборудованием», — уточнил он.

Глава региона отметил, что в лицее преподают педагоги высокого уровня, благодаря чему учащиеся регулярно показывают успехи на всероссийских олимпиадах.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, после окончания торжественной линейки Иван Белозерцев пообщался с подростками во время классного часа на тему перспектив трудоустройства на промышленные предприятия региона.

15 февраля 2018 года между правительством Пензенской области и фондом «Талант и успех» было подписано соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание регионального центра выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.

Он будет действовать на базе губернского лицея в Пензе.

Согласно данным на сайте фонде, в настоящее время идет процесс создания регионального центра и формирования учебных программ.

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