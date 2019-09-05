«Фаворит» построит новый корпус детсада на улице Антонова в Пензе Образование

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с компанией «Фаворит» в лице генерального директора Ирины Бокаревой контракт на строительство корпуса №2 детского сада №4 на улице Антонова.

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Его цена составила 26 млн. 566 тыс. 650 рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: федерального — около 21,4 млн. рублей, областного — около 1,9 млн. рублей и городского — более 3,3 млн. рублей.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, в новом корпусе планируется разместить две группы детей: одну — в возрасте от двух месяцев до 1,5 лет, вторую — 1,5–3 лет.

По проекту, здание имеет один надземный этаж, подвальный, а также техническое подполье. В корпусе должны быть предусмотрены вестибюль с тамбуром, медицинский блок, кладовая и санузел.

Весь объем работ необходимо выполнить до 15 декабря 2019 года.