Заключен контракт на строительство нового корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе Образование

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с зарегистрированной в Мичуринском компанией «Ситистрой» в лице генерального директора Эмилии Баткаевой контракт на строительство на улице Депутатской второго корпуса филиала №2 детсада №71.

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Его цена составила 55 млн. 148 тыс. 590 рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджетов трех уровней: городского — в сумме примерно 32,6 млн. рублей, федерального — почти 20,8 млн. рублей, а также областного — 1,8 млн. рублей.

Проектом предусмотрено, что новый корпус, имеющий один надземный этаж и техподполье, будет соединен с существующим подземным теплым переходом с пристроенной лестничной клеткой. Здание рассчитано на две ясельные группы — по 20 детей в каждой.

Подрядчику необходимо выполнить весь объем работ до 15 декабря 2019 года.