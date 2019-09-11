EN
14:54:48 Среда, 11 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 107 инвалидов стали участниками чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

08:09 | 11.09.2019 | Образование

Печать

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. 107 школьников, студентов профессиональных образовательных организаций и вузов, а также специалистов стали участниками IV регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс», который стартовал в Пензе в минувший вторник, 10 сентября.

В Пензе 107 инвалидов стали участниками чемпионата профмастерства «Абилимпикс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Площадками проведения чемпионата по 13 компетенциям выбраны пять колледжей — агропромышленный, современных технологий переработки и бизнеса, архитектуры и строительства, медицинский и IT.

В среду, 11 сентября, запланирована не только соревновательная, но и деловая программа. Представители министерства образования региона, профессиональных образовательных организаций и работодатели обсудят вопросы развития инклюзивного образования, организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам регионального чемпионата 12 сентября будут определены 57 победителей и призеров, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени В пензенских больницах пройдет субботний прием врачей восьми специальностей
Стало известно, какой кредитный рейтинг присвоен Пензенской области В пензенском УФСИН пройдут дни открытых дверей
В мэрии Пензы изучат претензии ФАС относительно выдачи свидетельств перевозчикам Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement