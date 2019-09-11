В Пензе 107 инвалидов стали участниками чемпионата профмастерства «Абилимпикс» Образование

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. 107 школьников, студентов профессиональных образовательных организаций и вузов, а также специалистов стали участниками IV регионального чемпионата профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс», который стартовал в Пензе в минувший вторник, 10 сентября.

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Площадками проведения чемпионата по 13 компетенциям выбраны пять колледжей — агропромышленный, современных технологий переработки и бизнеса, архитектуры и строительства, медицинский и IT.

В среду, 11 сентября, запланирована не только соревновательная, но и деловая программа. Представители министерства образования региона, профессиональных образовательных организаций и работодатели обсудят вопросы развития инклюзивного образования, организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам регионального чемпионата 12 сентября будут определены 57 победителей и призеров, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.