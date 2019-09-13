«Строй-Партнер» построит в Пензе школу почти за 846 млн. рублей Образование

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице Игоря Умнова заключило с ООО «Строй-Партнер» в лице генерального директора Станислава Маслякова муниципальный контракт на возведение здания школы в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ подписан 10 сентября по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Цена контракта составила 845 млн. 861 тыс. 720 рублей.

Читайте также

Пензенская область за три года получит 1 млрд. рублей на строительство школ

Работы будут выполняться в районе улицы Лядова и проспекта Строителей. Завершить их подрядчик должен до 10 августа 2020 года.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, финансирование строительства будет осуществляться из бюджетов трех уровней: городского, областного, а также федерального, из которого поступит около 662 млн. рублей.

Предполагается, что новая школа будет рассчитана на 1,1 тыс. учащихся.

Она будет располагаться в здании переменной этажности до трех этажей с техническим подпольем. Внутреннее пространство школы предложено функционально разделить на шесть планировочных модулей: учебные, спортивные, столовые, а также медицинский, арт-модуль и библиотека с медиатекой.

Дети будут заниматься в одну смену.