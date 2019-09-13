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«Строй-Партнер» построит в Пензе школу почти за 846 млн. рублей

15:10 | 13.09.2019 | Образование

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Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице Игоря Умнова заключило с ООО «Строй-Партнер» в лице генерального директора Станислава Маслякова муниципальный контракт на возведение здания школы в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

«Строй-Партнер» построит в Пензе школу почти за 846 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ подписан 10 сентября по результатам электронного аукциона, на который поступила единственная заявка.

Цена контракта составила 845 млн. 861 тыс. 720 рублей.

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Работы будут выполняться в районе улицы Лядова и проспекта Строителей. Завершить их подрядчик должен до 10 августа 2020 года.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, финансирование строительства будет осуществляться из бюджетов трех уровней: городского, областного, а также федерального, из которого поступит около 662 млн. рублей.

Предполагается, что новая школа будет рассчитана на 1,1 тыс. учащихся.

Она будет располагаться в здании переменной этажности до трех этажей с техническим подпольем. Внутреннее пространство школы предложено функционально разделить на шесть планировочных модулей: учебные, спортивные, столовые, а также медицинский, арт-модуль и библиотека с медиатекой.

Дети будут заниматься в одну смену.

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