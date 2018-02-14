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Пензенская область за три года получит 1 млрд. рублей на строительство школ

16:57 | 14.02.2018 | Образование

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Пенза, 14 февраля 2018. PenzaNews. Более 1 млрд. рублей будет выделено Пензенской области из федерального бюджета на строительство новых школ в ближайшие три года. Соответствующее соглашение о предоставлении субсидий в 2018–2020 годах заключено между правительством региона и Минобрнауки России.

Пензенская область за три года получит 1 млрд. рублей на строительство школ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что в этом году будет введена в эксплуатацию одна образовательная организация — школа на 660 мест в микрорайоне Шуист.

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В 2020 году планируется построить школу на 1 тыс. 100 мест в «Эко-квартале» в микрорайоне Арбеково, сообщает пресс-служба облправительства.

В 2016–2017 годах в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» в Пензенской области было построено пять школ — в Средней Елюзани, Пензе, Засечном, Кузнецке и Верхнем Ломове, создано 2 тыс. 375 новых учебных мест.

Кроме того, дополнительно создано 105 мест в двух школах — №59 города Пензы и №5 в Кузнецке.

По итогам 2017 года число детей, занимающихся во вторую смену, удалось сократить до 4%.
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