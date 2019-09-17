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Банк «Кузнецкий» сократил время зачисления денег на баланс школьной карты

13:01 | 17.09.2019 | Образование

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» сократил до минимума время зачисления денежных средств, вносимых жителями на баланс бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронная школа», которые используются для оплаты питания в образовательных организациях Пензы.

Банк «Кузнецкий» сократил время зачисления денег на баланс школьной карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, теперь зачисление проводится моментально.

«Для пополнения баланса можно воспользоваться широкой сетью терминалов или обратиться в любое отделение банка «Кузнецкий», где сотрудники ответят на возникающие вопросы», — пояснили в пресс-службе.

В учреждении добавили, что также можно воспользоваться системой «kuzbank-онлайн», которая позволяет экономить время и вносить денежные средства на школьную карту без комиссии.

Более подробная информация о пополнении карты размещена на сайте учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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