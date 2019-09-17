Банк «Кузнецкий» сократил время зачисления денег на баланс школьной карты

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» сократил до минимума время зачисления денежных средств, вносимых жителями на баланс бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронная школа», которые используются для оплаты питания в образовательных организациях Пензы.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, теперь зачисление проводится моментально.
«Для пополнения баланса можно воспользоваться широкой сетью терминалов или обратиться в любое отделение банка «Кузнецкий», где сотрудники ответят на возникающие вопросы», — пояснили в пресс-службе.
В учреждении добавили, что также можно воспользоваться системой «kuzbank-онлайн», которая позволяет экономить время и вносить денежные средства на школьную карту без комиссии.
Более подробная информация о пополнении карты размещена на сайте учреждения.
Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.
ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.
Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.
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