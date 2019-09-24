Александр Самокутяев стал наставником проекта «Культурный норматив школьника» Образование

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Уроженец Пензы, космонавт, Герой России Александр Самокутяев стал наставником проекта «Культурный норматив школьника» для своего родного региона — Пензенской области. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая занимается разработкой программы с начала 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба областного Минобразования, наставники определены к каждому из пилотных регионов, участвующих в проекте. Это известные люди, жизнь и творчество которых так или иначе связаны с конкретным субъектом федерации.

Так, в Тульской области наставником будет актер Владимир Машков, в Ярославской — режиссер Сергей Пускепалис, в Саратовской — артист Евгений Миронов, в Белгородской — гимнастка Светлана Хоркина, а в Краснодарском крае — певица Анна Нетребко.

Как ожидается, все они будут общаться со школьниками, в том числе в соцсетях, отвечать на их вопросы, приглашать на свои мероприятия и проводить лекции.

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В феврале 2019 года министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу.

По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, после чего поделиться впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева выразила уверенность в том, что это будет способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.