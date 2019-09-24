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Александр Самокутяев стал наставником проекта «Культурный норматив школьника»

17:43 | 24.09.2019 | Образование

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Уроженец Пензы, космонавт, Герой России Александр Самокутяев стал наставником проекта «Культурный норматив школьника» для своего родного региона — Пензенской области. Соответствующее решение приняла рабочая группа, которая занимается разработкой программы с начала 2019 года.

Александр Самокутяев стал наставником проекта «Культурный норматив школьника». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного Минобразования, наставники определены к каждому из пилотных регионов, участвующих в проекте. Это известные люди, жизнь и творчество которых так или иначе связаны с конкретным субъектом федерации.

Так, в Тульской области наставником будет актер Владимир Машков, в Ярославской — режиссер Сергей Пускепалис, в Саратовской — артист Евгений Миронов, в Белгородской — гимнастка Светлана Хоркина, а в Краснодарском крае — певица Анна Нетребко.

Как ожидается, все они будут общаться со школьниками, в том числе в соцсетях, отвечать на их вопросы, приглашать на свои мероприятия и проводить лекции.

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В феврале 2019 года министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения планируют включить культурные нормативы для школьников в учебную программу.

По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год, после чего поделиться впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике.

В свою очередь глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева выразила уверенность в том, что это будет способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

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