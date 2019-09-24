EN
23:21:08 Вторник, 24 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Награжденный медалью ученик из Мокшана выступит на всероссийском открытом уроке

18:57 | 24.09.2019 | Образование

Печать

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Ученик девятого класса школы №1 поселка Мокшан Пензенской области Владислав Красовский, который весной 2018 года выводил людей из затопленных домов и помогал эвакуироваться в безопасную зону на лодках, за что впоследствии был награжден общественной медалью «За мужество в спасении», выступит перед зрителями онлайн-трансляции открытого урока всероссийского проекта «Проектория», посвященного работе спасателей и медицине катастроф.

Награжденный медалью ученик из Мокшана выступит на всероссийском открытом уроке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В режиме телемоста он выйдет на связь с основной площадкой мероприятия — центром прототипирования высокой сложности «Кинетика» национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Как сообщается на сайте проекта, такая возможность будет предоставлена также Андрею и Денису Любимовым из Омской области, Арине Левковой из Костромы и Андрею Будаеву из Иркутска. Они награждены медалями «За мужество в спасении» и специальными знаками «Горячее сердце».

Читайте также

В Пензе наградили юных героев

Спикерами урока станут командир отделения пожарно-спасательной части №23 Москвы Артем Елисеев и главный фельдшер центра медицинской эвакуации и экстренной медпомощи ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Максим Мухин, а ведущим занятия будет известный теле- и радиоведущий Антон Комолов.

Прямой эфир урока будет организован 26 сентября в 13.00 на портале «Проектория», в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в личных кабинетах образовательных организаций.

Пензенские школьники смогут принять участие в эфире в студии филиала ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
В Никольском районе женщину будут судить за смерть сожителя, которого она била толкушкой Глава «Т Плюс» призвал пензенские власти разобраться с долгами
Дом народного творчества на Шуисте ждет ремонт В Пензе подготовят документацию на реконструкцию здания «Родины»
В Пензе составлено около 330 протоколов за торговлю в неустановленных местах «Ростелеком» представил в Пензе решения для защиты от киберугроз
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement