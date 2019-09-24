Награжденный медалью ученик из Мокшана выступит на всероссийском открытом уроке Образование

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Ученик девятого класса школы №1 поселка Мокшан Пензенской области Владислав Красовский, который весной 2018 года выводил людей из затопленных домов и помогал эвакуироваться в безопасную зону на лодках, за что впоследствии был награжден общественной медалью «За мужество в спасении», выступит перед зрителями онлайн-трансляции открытого урока всероссийского проекта «Проектория», посвященного работе спасателей и медицине катастроф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В режиме телемоста он выйдет на связь с основной площадкой мероприятия — центром прототипирования высокой сложности «Кинетика» национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Как сообщается на сайте проекта, такая возможность будет предоставлена также Андрею и Денису Любимовым из Омской области, Арине Левковой из Костромы и Андрею Будаеву из Иркутска. Они награждены медалями «За мужество в спасении» и специальными знаками «Горячее сердце».

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Спикерами урока станут командир отделения пожарно-спасательной части №23 Москвы Артем Елисеев и главный фельдшер центра медицинской эвакуации и экстренной медпомощи ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Максим Мухин, а ведущим занятия будет известный теле- и радиоведущий Антон Комолов.

Прямой эфир урока будет организован 26 сентября в 13.00 на портале «Проектория», в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в личных кабинетах образовательных организаций.

Пензенские школьники смогут принять участие в эфире в студии филиала ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.