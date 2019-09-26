Три пензенские психолого-педагогические программы заявлены на всероссийский конкурс
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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Три пензенские разработки заявлены на всероссийский конкурс лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В частности, жюри предстоит оценить программу коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате «Удивительно знакомый мир» для учащихся 1–4 классов, которую создала педагог-психолог школы №51 Пензы Анна Демидова.
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Также заявлены наработки сотрудницы школы №20 Татьяны Егоровой по коррекции агрессивного поведения в младшем подростковом возрасте.
Кроме того, для рассмотрения конкурсной комиссии направлена программа сопровождения педагогов по проблеме персонифицированного обучения старшеклассников в период реализации ФГОС, автором которой является психолог многопрофильной гимназии №4 «Ступени» Любовь Васильева.
Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, итоги будут подведены 21 ноября в рамках XV международной научно-практической конференции «Психология образования: лучшие практики работы с детством» в Москве.