Девять пензенских студентов будут получать стипендии правительства России
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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Девять студентов пензенских вузов будут получать стипендии правительства России в 2019–2020 учебном году.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Их перечень утвержден приказом Минобрнауки РФ №661, который размещен на сайте ведомства.
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Согласно тексту документа, стипендия правительства страны будет выплачиваться четверым представителям Пензенского государственного технологического университета. Это Даниил Вьюнов, Анастасия Герасимова, Илонна Голубкова и Дарья Рязанцева.
Кроме того, в число получателей вошли трое студентов Пензенского государственного университета — Виктор Карнаухов, Наталия Сергеева и Наталия Терина.
Помимо этого, данная стипендия полагается двоим представителям Пензенского государственного университета архитектуры и строительства — Тимуру Зиятдинову и Дарье Купряшиной.
Выплата будет осуществляться за период с 1 сентября 2019 года.