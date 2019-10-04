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Девять пензенских студентов будут получать стипендии правительства России

20:14 | 04.10.2019 | Образование

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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Девять студентов пензенских вузов будут получать стипендии правительства России в 2019–2020 учебном году.

Девять пензенских студентов будут получать стипендии правительства России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Их перечень утвержден приказом Минобрнауки РФ №661, который размещен на сайте ведомства.

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Согласно тексту документа, стипендия правительства страны будет выплачиваться четверым представителям Пензенского государственного технологического университета. Это Даниил Вьюнов, Анастасия Герасимова, Илонна Голубкова и Дарья Рязанцева.

Кроме того, в число получателей вошли трое студентов Пензенского государственного университета — Виктор Карнаухов, Наталия Сергеева и Наталия Терина.

Помимо этого, данная стипендия полагается двоим представителям Пензенского государственного университета архитектуры и строительства — Тимуру Зиятдинову и Дарье Купряшиной.

Выплата будет осуществляться за период с 1 сентября 2019 года.

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