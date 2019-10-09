Пензенский совет ветеранов работников образования отметил свое 15-летие Образование

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию совета ветеранов работников образования Пензенской области, состоялось в Институте регионального развития в минувший вторник, 8 октября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Итоги проведенной за эти годы работы подвел председатель совета Алексей Шумилин.

«Мы работаем по шести секциям — «Семья и школа», «Нравственное и патриотическое воспитание», «Профессиональное образование», «Дополнительное образование», «Дошкольное образование», «Эстетическая и социальная работа». Проведено более 60 заседаний совета, на которых обсуждались важные вопросы, касающиеся образования в Пензенской области», — напомнил он.

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Алексей Шумилин добавил, что члены совета делятся опытом с будущими учителями, молодыми педагогами, выступают в качестве экспертов на мероприятиях различного уровня.

«Совместно с Институтом регионального развития Пензенской области мы начали проект «Линия жизни», — сказал председатель совета, пояснив, что в его рамках учителя будут знакомиться с деятельностью выдающихся педагогов региона.

С 15-летием представителей совета поздравили официальные лица — заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, министр образования региона Александр Воронков и зампред областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Игорь Утемишев.

Как сообщает пресс-служба Института регионального развития, ректор Ольга Федосеева вручила ветеранам образования в качестве подарка большой торт.