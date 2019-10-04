В Пензе обновили галерею педагогической славы Образование

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, обновлена в сквере неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета накануне Дня учителя.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, министр образования Пензенской области Александр Воронков поздравил воспитателей, учителей и ветеранов педагогического труда с приближающимся профессиональным праздником.

«Желаю успехов, здоровья, благополучия Вам, Вашим семьям, чтобы все задумки, мечты сбывались. Я уверен, что наше педагогическое сообщество — одно из лучших в России», — отметил он.

Александр Воронков добавил, что в регионе никогда не было доски почета педагогов и открытие галереи славы в прошлом году стало первым этапом на пути создания Учительского сквера. Он уточнил, что денежные средства на его обустройство в областном бюджете уже заложены.

После этого Александр Воронков вручил свидетельства о занесении в галерею педагогической славы лучшим работникам отрасли.

В их числе — победители конкурса на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности: Ольга Васильева из Каменки, Андрей Гаврилин, Ирина Киселева, Наталия Павлова и Наталья Ягодина из Пензы, Юлия Жаркова из Никольского района, Сергей Иванов из Кузнецка, а также Евгений Яковлев из Засечного, который не смог присутствовать на церемонии.

Кроме того, на стендах размещены фотографии победителей конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Лучший воспитатель образовательной организации» Дмитрий Запорожец и Оксана Чередова соответственно.

Помимо этого, в галерею славы занесены призеры конкурса «Учитель года» — Мария Фадина из Заречного, Наталья Широлапова и Ирина Мухамедзянова из Пензы, а также Елена Киндаева из Бессоновки.