В Пензенской области 75 учителей информатики повысят свою квалификацию Образование

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. 75 учителей информатики школ Пензенской области повысят свою квалификацию в рамках программы «Компьютерные науки: теория и методика преподавания основ программирования на языке Java».

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, обучение стартует на базе школы имени М.Ю. Лермонтова в селе Засечном в предстоящий понедельник, 14 октября.

Оно будет проходить с использованием учебно-методического пособия, разработанного и апробированного в Пензенской области. Его автором является директор и учитель информатики школы села Ленино Пензенского района Игорь Емельянов. Он выступит в качестве основного преподавателя на курсах.

Также в качестве эксперта приглашен педагог из Израиля Владимир Фрайман.

Программа «Компьютерные науки» с участием израильских педагогов реализуется в Пензенской области с 2011 года. В 2018 году в ее рамках повышение квалификации прошли 75 учителей.