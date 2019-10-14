В Пензенской области пересмотрят подход к организации льготного питания в школах Образование

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил пересмотреть подход к организации льготного питания в школах региона.

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Так, по его мнению, вопрос о предоставлении субсидий на эти цели не должен решаться на уровне администрации муниципального образования.

«Необходимо принять единое решение по всей Пензенской области, чтобы не было разночтений в вопросах обеспечения льготным питанием», — сказал Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 14 октября.

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Кроме того, губернатор распорядился пересмотреть список категорий учащихся, которые частично или полностью освобождены от необходимости оплаты питания в школьных столовых.

Комментируя данные, согласно которым 10% старшеклассников отказываются от полноценных завтраков и обедов, покупая еду в буфете, Иван Белозерцев потребовал активизировать разъяснительную работу с учащимися, разъясняя им принципы здорового питания.

«Надо проводить собрания, приглашать на них родителей, врачей общей практики, которые расскажут, что питаться булочками не так полезно, как съесть горячий обед», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.