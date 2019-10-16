В Пензе педагоги и психологи обсудят, как помочь подросткам справиться со стрессом Образование

Пенза, 16 октября 2019. PenzaNews. Профилактика суицидального поведения подростков станет главной темой совещания, которое объединит специалистов, работающих в системе образования Пензенской области.

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Оно состоится в пензенском колледже транспортных технологий в предстоящий четверг, 17 октября.

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Ожидается, что участие в нем примут более 200 человек — психологи школ и ссузов, социальные педагоги, классные руководители и заместители руководителей учреждений образования по воспитательной работе.

Мероприятие решено провести в формате педагогической мастерской. При этом будут затронуты различные аспекты, среди которых — работа с ребенком, с его семьей, а также разбор конкретных примеров.

В качестве приглашенного эксперта на совещании выступит директор самарского регионального социопсихологического центра Татьяна Клюева.