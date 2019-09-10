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Губернатор потребовал разобраться в причинах подростковых суицидов в Пензенской области

09:35 | 10.09.2019 | Происшествия

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от ответственных лиц детально разобраться в причинах, которые привели к подростковым суицидам в Тамалинском и Камешкирском районах.

Губернатор потребовал разобраться в причинах подростковых суицидов в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Два суицида: Тамалинский район — мальчишка-школьник и Камешкирский район — вчера глава района докладывал, девочка. Разные причины. У кого-то неразделенная любовь, у кого-то другая ситуация», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 10 сентября.

Иван Белозерцев предположил, что этих трагедий можно было избежать, если бы окружающие, в том числе учителя и психологи, вовремя отреагировали на тревожные сигналы в поведении подростков.

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В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков доложил, что специалисты уже разбираются в ситуациях.

«Конечно, случаи страшные», — отметил он.

По словам министра, в ближайшее время известный московский психолог, специализирующийся на подобных случаях, проведет обучающее занятие для пензенских коллег.

Вместе с тем губернатор с сожалением констатировал, что принимаемые в регионе меры пока не дают результата.

«Детей теряем», — подытожил он.

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