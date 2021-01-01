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В Москве удалось достичь понимания по вопросу строительства школы в «Спутнике» в 2020 году

16:51 | 28.10.2019 | Образование

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Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил, что удалось достичь взаимопонимания с федеральными чиновниками относительно начала строительства в 2020 году школы в микрорайоне «Город Спутник», которое оценивается более чем в 2 млрд. рублей.

В Москве удалось достичь понимания по вопросу строительства школы в «Спутнике» в 2020 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пятницу состоялось совещание в правительстве Российской Федерации, и мы с Александром Геннадьевичем [Воронковым, министром образования Пензенской области] поднимали вопрос о том, что у нас в школе в «Спутнике» уже на сегодняшний день учатся в два раза больше детей и есть опасность третьей смены. Было предложение вернуться к этому вопросу в 2021–2022 годах, но мы доказали, что необходимо школу начать строить уже в 2020 году. Понимание было достигнуто», — сказал Олег Ягов в ходе оперативного совещания, прошедшего в облправительстве в понедельник, 28 октября.

Он добавил, что проект будет реализован в рамках одной из федеральных программ.

«Министерство просвещения Российской Федерации готовит все необходимые материалы, мы участвуем в этом процессе», — пояснил зампред регионального правительства.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев предложил в ближайшее время заложить камень в основание будущей школы и принять необходимые меры для того, чтобы в мае будущего года приступить к активной стадии строительства.

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