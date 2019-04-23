Белозерцев раскрыл некоторые детали встречи с Путиным Политика

Пенза, 23 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев раскрыл некоторые детали рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Кремле в минувший понедельник, 22 апреля.

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«Я обратился по ряду проблем, которые нужно решить при поддержке президента Российской Федерации. […] Президент России выслушал информацию, поддержал мои обращения», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции 23 апреля.

Иван Белозерцев сообщил, что одна из просьб касалась финансовой поддержки проектов по строительству двух школ — помимо новой образовательной организации в микрорайоне «Город Спутник» на 2 тыс. 430 мест, возведение которой оценивается более чем в 2 млрд. рублей, речь шла об учреждении в так называемом «Эко-квартале» в Арбеково.

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По словам губернатора, глава государства поручил проработать этот вопрос министру просвещения России Ольге Васильевой, с которой в тот день также удалось встретиться и лично обсудить актуальные вопросы.

Иван Белозерцев добавил, что при обсуждении ситуации в пензенском здравоохранении он обратился к президенту России с просьбой поддержать строительство ПЭТ/КТ-центра.

«Цена вопроса — около 1 млрд. рублей. Понятно, бюджетных средств у нас нет для этого, а задачу решить нам нужно», — пояснил глава региона, отметив, что по этой теме также «нашел понимание и поддержку».

Кроме того, губернатор рассказал, что дополнительно попросил Владимира Путина включить в нацпроект «Здравоохранение» строительство диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера, в итоге поручение о проработке этого вопроса было адресовано правительству РФ.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил представителям регионального Минздрава активизировать взаимодействие с профильным федеральным ведомством, чтобы Пензенская область получила дополнительное финансирование.