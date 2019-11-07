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Пензенские педагоги представят опыт региона на съезде учителей сельских школ

12:39 | 07.11.2019 | Образование

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Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Педагоги из Пензенской области представят опыт региона на двухдневном всероссийском съезде учителей сельских школ, который начал свою работу в Белгороде в четверг, 7 ноября.

Пензенские педагоги представят опыт региона на съезде учителей сельских школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте Института регионального развития, делегацию субъекта РФ возглавила директор педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, председатель реготделения Всероссийского педагогического собрания Ольга Сурина.

Также в мероприятии под названием «Сельская школа как фактор развития сельских территорий» принимают участие педагоги из Никольского, Мокшанского, Пензенского, Наровчатского, Колышлейского и Сердобского районов.

Программа съезда включает в себя панельные дискуссии, секции и круглые столы.

В центре внимания участников находятся вопросы повышения качества образования и профессионального уровня педагогических работников в селах, критерии сохранения малокомплектных школ, стратегия реализации программы «Земский учитель» и другие актуальные темы.

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