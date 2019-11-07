Пензенские педагоги представят опыт региона на съезде учителей сельских школ Образование

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Педагоги из Пензенской области представят опыт региона на двухдневном всероссийском съезде учителей сельских школ, который начал свою работу в Белгороде в четверг, 7 ноября.

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Как сообщается на сайте Института регионального развития, делегацию субъекта РФ возглавила директор педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, председатель реготделения Всероссийского педагогического собрания Ольга Сурина.

Также в мероприятии под названием «Сельская школа как фактор развития сельских территорий» принимают участие педагоги из Никольского, Мокшанского, Пензенского, Наровчатского, Колышлейского и Сердобского районов.

Программа съезда включает в себя панельные дискуссии, секции и круглые столы.

В центре внимания участников находятся вопросы повышения качества образования и профессионального уровня педагогических работников в селах, критерии сохранения малокомплектных школ, стратегия реализации программы «Земский учитель» и другие актуальные темы.