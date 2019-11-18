Почти 86 млн. рублей освоено при строительстве новой школы в Пензе — министр Образование

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Около 86 млн. рублей бюджетных денег освоено при возведении здания школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково города Пензы. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

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«Общая сумма [на 2019 год] — 282 млн. рублей. На сегодняшний день освоение составило 85 млн. 953 тыс. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 ноября.

Александр Воронков отметил, что на данном этапе ход строительства каких-либо вопросов не вызывает.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 сентября 2019 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Строй-Партнер» контракт на возведение здания школы в эко-квартале «Запрудный» на 1,1 тыс. мест. Дата завершения работ — 10 августа 2020 года. Цена контракта изначально составляла почти 846 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 8 октября, она уменьшена до 840,4 млн. рублей. Предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и городского.