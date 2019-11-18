EN
15:16:15 Понедельник, 18 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Почти 86 млн. рублей освоено при строительстве новой школы в Пензе — министр

13:30 | 18.11.2019 | Образование

Печать

Пенза, 18 ноября 2019. PenzaNews. Около 86 млн. рублей бюджетных денег освоено при возведении здания школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне №3 третьей очереди строительства жилого района Арбеково города Пензы. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

Почти 86 млн. рублей освоено при строительстве новой школы в Пензе — министр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общая сумма [на 2019 год] — 282 млн. рублей. На сегодняшний день освоение составило 85 млн. 953 тыс. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 18 ноября.

Александр Воронков отметил, что на данном этапе ход строительства каких-либо вопросов не вызывает.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 сентября 2019 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Строй-Партнер» контракт на возведение здания школы в эко-квартале «Запрудный» на 1,1 тыс. мест. Дата завершения работ — 10 августа 2020 года. Цена контракта изначально составляла почти 846 млн. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 8 октября, она уменьшена до 840,4 млн. рублей. Предусмотрено финансирование из бюджетов трех уровней — федерального, регионального и городского.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на улице Минской иномарка сбила пенсионерку Темпы строительства новых корпусов детсадов в Пензе вызывают опасения
В Пензе выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое подростков В Пензе нетрезвые пассажиры лифта вывели из строя оборудование и пытались выломать двери
Жительнице Пензы предъявлено обвинение в убийстве сына Более 1,6 млн. рублей выплачено пензенцам в виде компенсаций за приставки для цифрового ТВ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама