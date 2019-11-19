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В Пензе стартовал финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

08:20 | 19.11.2019 | Образование

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Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Финал всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» стартовал в Пензе.

В Пензе стартовал финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Город завоевал право проведения данного состязания благодаря тому, что в 2018 году педагог пензенского областного центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова стала абсолютным победителем конкурса, решающий этап которого проходил в Оренбурге.

В 2019 году финал объединил около 70 участников из 39 регионов.

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«В этом году конкурс претерпел значительные изменения. Добавлено две новые номинации — «Профессиональный дебют» и «Наставник в дополнительном образовании». Появились новые конкурсные испытания», — отметила чиновник Минпросвещения России Елена Сереброва в ходе церемонии открытия, состоявшейся в пензенской областной филармонии вечером в минувший понедельник, 18 ноября.

Она подчеркнула, что этот конкурс является главным в системе дополнительного образования детей.

Участники будут выполнять творческие задания на протяжении трех дней.

20 ноября планируется выявить победителей в каждой из восьми номинаций. На следующий день эти педагоги примут участие в решающем испытании, по итогам которого станет известно имя абсолютного победителя.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Пензенскую область в финале конкурса «Сердце отдаю детям» представляют три человека — Дмитрий Запорожец и Михаил Демин из Пензы, а также Павел Немков из Заречного.

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