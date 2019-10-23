В Пензе 70 педагогов со всей страны поборются за победу в конкурсе «Сердце отдаю детям» Образование

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. 70 педагогов дополнительного образования из разных регионов России примут участие в финале конкурса «Сердце отдаю детям», который пройдет в Пензе с 18 по 21 ноября.

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Лучшие из них будут определены в восьми направлениях.

В номинации «Техническая» за звание победителя поборются Денис Демченков из Московской области, Евгений Денисов из Татарстана, Дмитрий Запорожец из Пензенской области, Виталий Карзин из Санкт-Петербурга, Андрей Макаров из Удмуртии, Алексей Мальков из Хабаровского края, Светлана Петухова из Краснодарского края, Юрий Подворчан из Томской области, Федор Семенов из Челябинской области и Алексей Шурупов из Москвы.

В номинации «Художественная» в финал прошли Ольга Бояркина из Пермского края, Анастасия Жданова из Томской области, Ксения Киволя из Новосибирской области, Анастасия Лясоцкая из Забайкальского края, Анастасия Мажара из Санкт-Петербурга, Марина Рахманина из Челябинской области, Ирина Савинская из Вологодской области, Дамир Саитгалеев из Башкирии, Людмила Самсонова-Савкина из Оренбургской области и Дарима Цыренова из Бурятии.

В номинации «Естественнонаучная» в решающий этап пробились Ольга Головкова из Оренбургской области, Альбина Даулетшина из Татарстана, Екатерина Еремеева из Липецкой области, Людмила Каракулова из Пермского края, Марина Кичижиева из Крыма, Ольга Крыладкова из Владимирской области, Светлана Рогачева из Самарской области, Светлана Третьякова из Орловской области, Рахима Хрюкина из Новосибирской области и Лариса Шаповалова из Белгородской области.

В номинации «Туристско-краеведческая» на победу претендуют Юрий Бирюзов из Башкирии, Татьяна Ведерникова из Томской области, Наталья Волкова из Новосибирской области, Елена Гринева из Нижегородской области, Светлана Дунаевская из Хакасии, Антонина Ильмурадова из Санкт-Петербурга, Галина Меркулова из Челябинской области, Людмила Новокшанова из Приморского края, Наталья Розанова из Воронежской области и Нина Филимонова из Самарской области.

В номинации «Физкультурно-спортивная» в финале конкурса выступят Виктор Габов из Пермского края, Алексей Жильцов из Белгородской области, Талгат Ильясов из Башкирии, Ляна Кольцова из Тамбовской области, Роман Лаптинов из Новосибирской области, Николай Макаров из Нижегородской области, Максим Малахов из Татарстана, Нина Ожигина из Архангельской области, Денис Пахомов из Тюменской области и Зухал Туракулов из Оренбургской области.

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В номинации «Социально-педагогическая» свое мастерство продемонстрируют Дарья Боковая из Ярославской области, Марина Гладунова из Хабаровского края, Мария Лекомцева из Удмуртии, Мария Майорова из Ярославской области, Ирина Маньшина из Волгоградской области, Павел Немков из Пензенской области, Марина Пилич из Оренбургской области, Анжела Почивалова из Новосибирской области, Екатерина Сафронова из Томской области, Алексей Степочкин-Тищенков из Омской области.

В номинации «Профессиональный дебют» будет наименьшее количество финалистов. В их числе — Анна Павловских из Удмуртии, Екатерина Слюсарева из Крыма, Марина Умнова из Карелии и Маргарита Цыганова из Липецкой области.

В номинации «Наставничество в дополнительном образовании» в заключительный этап конкурса прошли шесть человек — Михаил Демин из Пензенской области, Сергей Жилин из Татарстана, Илья Киселев из Липецкой области, Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга, Екатерина Преображенская из Тамбовской области и Владислав Халамов из Челябинской.

Помимо лучших педагогов в отдельных направлениях, в Пензе будет определен абсолютный победитель конкурса.