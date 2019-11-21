В Пензе определены восемь лучших педагогов допобразования России Образование

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Жюри всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», финал которого проходит в Пензе, определило победителей в восьми номинациях.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Из них двое представляют Пензенскую область. Педагог областного центра развития творчества детей и юношества Дмитрий Запорожец стал лучшим в номинации «Техническая», педагог центра образования и профессиональной ориентации Заречного Павел Немков — «Социально-педагогическая».

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В номинации «Наставничество в дополнительном образовании» победителями признаны Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга, «Естественно-научная» — Альбина Даулетшина из Татарстана, «Физкультурно-спортивная» — Алексей Жильцов из Белгорода.

В номинации «Туристско-краеведческая» отличилась Антонина Ильмурадова из Санкт-Петербурга, «Художественная» — Марина Рахманина из Челябинской области, «Профессиональный дебют» — Екатерина Слюсарева из Крыма.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, теперь эти восемь педагогов вступят в борьбу за звание абсолютного победителя. Они пройдут компьютерное тестирование, выполнят открытые задания и защитят свою педагогическую позицию.

Итоги конкурса станут известны 21 ноября.