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В Сердобске начали использовать оборудование, приобретенное по нацпроекту «Образование»

12:57 | 27.11.2019 | Образование

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Сердобск, 27 ноября 2019. PenzaNews. Ученики и педагоги школы-интерната для обучающихся по адаптированным программам в городе Сердобске Пензенской области начали использовать новое оборудование, приобретенное в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование».

В Сердобске начали использовать оборудование, приобретенное по нацпроекту «Образование». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, удалось ввести новый профиль трудового обучения — штукатур-маляр. Для этого было отремонтировано и оснащено помещение мастерской.

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Также закуплено оборудование для обучения по направлению «Повар-кондитер», в том числе индукционная плита, духовой шкаф, кухонный комбайн и другая бытовая техника.

Помимо этого, выполнен ремонт двух швейных мастерских, приобретены гладильная система, отпариватель для одежды, манекены, швейные, вышивальные, вязальные машины, оверлоки, специальные столы для раскроя и другая мебель.

Кроме того, по нацпроекту современным оборудованием оснащены два кабинета логопеда и компьютерный класс. Проведен капитальный ремонт залов для занятий спортом и лечебной физкультурой.

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