Стали известны имена финалистов конкурса молодых педагогов Пензенской области Образование

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Жюри регионального конкурса «Методические идеи молодых педагогов Пензенской области» определило десять финалистов из числа 38 человек, принявших участие в заочном туре.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, шесть человек представят Пензу — Алена Глухова из гимназии №44, Виктория Домникова и Александр Хлысталин из школы №66, Анастасия Поршнева из школы №36, Анастасия Салихова из школы №12 и Максим Щеглов из школы №11.

Кроме того, в финал прошли Юлия Лысова из школы №1 рабочего поселка Колышлей, Гуллия Муртазина из села Большой Труев, Татьяна Наумова из Норовки и Алена Полякова из школы №2 Нижнего Ломова.

Решающий этап конкурса пройдет в формате педагогического салона во вторник, 3 декабря.

Он будет включать в себя два задания: презентацию совместной работы молодого педагога и наставника, а также мастер-класс.

Организаторами конкурса выступили министерство образования Пензенской области, Институт регионального развития и организация профсоюза работников народного образования и науки.

К участию в нем допускались учителя в возрасте до 30 лет со стажем педагогической работы до 5 лет и их наставники.

До 15 ноября им предлагалось разместить на портале поддержки дистанционных мультимедийных интернет-проектов видеозапись урока продолжительностью до 40 минут, а также презентацию педагогических идей и эффективных практик.