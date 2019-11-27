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Стали известны имена финалистов конкурса молодых педагогов Пензенской области

14:03 | 27.11.2019 | Образование

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Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Жюри регионального конкурса «Методические идеи молодых педагогов Пензенской области» определило десять финалистов из числа 38 человек, принявших участие в заочном туре.

Стали известны имена финалистов конкурса молодых педагогов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, шесть человек представят Пензу — Алена Глухова из гимназии №44, Виктория Домникова и Александр Хлысталин из школы №66, Анастасия Поршнева из школы №36, Анастасия Салихова из школы №12 и Максим Щеглов из школы №11.

Кроме того, в финал прошли Юлия Лысова из школы №1 рабочего поселка Колышлей, Гуллия Муртазина из села Большой Труев, Татьяна Наумова из Норовки и Алена Полякова из школы №2 Нижнего Ломова.

Решающий этап конкурса пройдет в формате педагогического салона во вторник, 3 декабря.

Он будет включать в себя два задания: презентацию совместной работы молодого педагога и наставника, а также мастер-класс.

Организаторами конкурса выступили министерство образования Пензенской области, Институт регионального развития и организация профсоюза работников народного образования и науки.

К участию в нем допускались учителя в возрасте до 30 лет со стажем педагогической работы до 5 лет и их наставники.

До 15 ноября им предлагалось разместить на портале поддержки дистанционных мультимедийных интернет-проектов видеозапись урока продолжительностью до 40 минут, а также презентацию педагогических идей и эффективных практик.

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