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В Пензе впервые состоится турнир юных физиков

09:22 | 29.11.2019 | Образование

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Пенза, 29 ноября 2019. PenzaNews. Девять команд учащихся 8–11 классов примут участие в региональном турнире юных физиков, который впервые пройдет в Пензе на базе детского технопарка «Кванториум НЭЛ» 30 ноября и 1 декабря.

В Пензе впервые состоится турнир юных физиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Восемь из них будут представлять школы Пензенской области, а в состав еще одной войдут школьники из Воронежа.

Все они успешно преодолели отборочный этап. В ходе него подростки на протяжении двух месяцев искали варианты решения предложенных экспериментальных задач в домашних условиях, а также в лабораториях школ и детского технопарка.

Победители получат возможность представлять регион на всероссийском турнире юных физиков, который состоится в конце марта 2020 года, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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