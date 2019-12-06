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В Пензе 12 декабря пройдет областная конференция «Живи, село!»

15:54 | 06.12.2019 | Образование

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Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Областная конференция «Живи, село!» пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области в четверг, 12 декабря.

В Пензе 12 декабря пройдет областная конференция «Живи, село!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее участниками станут представители общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, имеющих статус центров регионального развития. Они поделятся лучшими практиками по реализации «Живи, село!».

Также состоится церемония подведения итогов и награждения победителей одноименного конкурса школьных проектов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс на лучший школьный проект «Живи, село!» стартовал среди средних общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях – центрах регионального развития Пензенской области, 1 июня 2019 года.

Его организатором выступил Институт регионального развития при поддержке министерства образования Пензенской области.

При подаче заявки требовалось оформить паспорт реализуемого проекта, который должен включать в себя наименование, краткую аннотацию, информацию о руководителе и исполнителях, перечисление поставленных задач и указание достигнутых результатов.

Конкурс «Живи, село!» призван содействовать воспитанию у школьников чувства любви к малой родине.

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