ПензГТУ при поддержке МГТУ разработает передовую образовательную программу Образование

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский государственный технологический университет станет разработчиком передовой образовательной программы по направлению «Информатика и вычислительная техника».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вуз вошел в число победителей конкурсного отбора, проводившегося министерством науки и высшего образования России.

В качестве партнера из числа учреждений, входящих в топ-200 предметных глобальных рейтингов, выступит Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, также к работе будут привлечены специалисты предприятия «Радиозавод».

«Проект рассчитан на 2 года», — уточнили в ведомстве, добавив, что университет получит на разработку и реализацию программы более 10 млн. рублей, которые планируется направить на модернизацию ресурсного обеспечения.

В пресс-службе отметили, что первый набор студентов на новую программу по направлению подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная техника» состоится в 2020 году.