Три школы Пензы получат 16,5 млн. рублей на распространение передового опыта Образование

Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Три образовательные организации Пензы — лицей №73, гимназия №44 и школа №30 — вошли в число победителей конкурсного отбора Минпросвещения России, по результатам которого распределены гранты из федерального бюджета на развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков учреждениями, имеющими высокие результаты в преподавании таких предметных областей, как «Математика», «Информатика» и «Технология».

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Конкурсный отбор проводился в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» госпрограммы «Развитие образования».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, три школы региона получат в 2019 и 2020 годах 16,5 млн. рублей.

В лицее №73 грант будет направлен на приобретение компьютерной техники, интерактивного оборудования, разработку цифрового учебно-методического комплекта, а также на обучение педагогов.

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В этом учреждении реализуется проект «От школы цифровых технологий – к цифровой экономике России». Особое внимание уделяется изучению информатики. Разработаны основные общеобразовательные программы по предметным областям «Информатика» и «Технология». Педагоги лицея совместно с преподавателями и студентами Пензенского государственного университета разрабатывают цифровой учебно-методический комплекс.

В школе №30 будет реализован проект по развитию и распространению лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков через создание методического комплекса для организации занятий по авторской методике в учреждениях-партнерах — школах №25, №27 и №67. Основная цель — улучшить результаты ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Планируется закупить мобильные классы виртуальной и дополненной реальности, что позволит вести обучение на углубленном уровне.

В гимназии №44 грант позволит приобрести новое оборудование для кабинета технологии — 3D-принтер и сканер, а также конструкторы для развития инженерного мышления. Кроме того, намечено обновить серверную базу гимназии и оборудовать кабинет для видеоконференций.