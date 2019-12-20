В Пензе рассмотрят вопрос о переходе всех школ на пятидневную учебную неделю Образование

Пенза, 20 декабря 2019. PenzaNews. Вопрос о переходе всех школ Пензы на пятидневную учебную неделю будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Вопрос такой тонкий. Конечно, без обсуждения со школой, с учительским составом, с родителями, с учениками, административно, мне представляется, принимать решение губернатором или министерством образования Пензенской области, наверное, было бы неправильно», — сказал он, отвечая на вопрос, поступивший в ходе онлайн-трансляции в соцсети «Одноклассники» в пятницу, 20 декабря.

По словам главы региона, с учетом пожеланий жителей будет организована такая общественная дискуссия.

«Я думаю, что в интересах всех можно будет принять решение тогда», — добавил Иван Белозерцев.