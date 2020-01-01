Обозначены планы по созданию мест в детсадах и школах в развивающихся районах Пензы Образование

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин обозначил планы по созданию дополнительных мест в детских садах и школах в тех микрорайонах, в которых активными темпами ведется строительство нового жилья.

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Он сообщил, что в 2020 году первых учеников примут две новые школы в Дальнем Арбеково, будет построен новый детсад в Заре, а также минимум еще одно дошкольное учреждение или пристрой, благодаря чему появится 200 дополнительных мест.

«Достаточно остро стоит проблема в микрорайоне ГПЗ. Район активно застраивается. Мы в этом году предусмотрели денежные средства на разработку проектно-сметной документации детского садика на 400 мест. [...] В 2021 году, надеюсь, мы этот детский садик построим», — сказал Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Он добавил, что остро стоит проблема со школами на ГПЗ, где количество учащихся превышает нормативы.

«В течение 2020 года мы изыщем возможность по капитальному ремонту тех помещений, которые передавали школе №70, и создадим дополнительно — в зависимости от того, сколько у нас будет денег — 200 или 300 ученических мест», — пояснил мэр, добавив, что вопрос со строительством новой школы пока открыт.

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Андрей Лузгин особо обратил внимание на то, что денежные средства из федерального бюджета по нацпроекту предоставляются только при определенных условиях, а региональная программа пока ориентирована только на ремонт сельских школ, поэтому возможности привлечения финансирования ограничены, но предприняты определенные шаги по изменению ситуации к лучшему.

Комментируя ситуацию на Западной поляне, где активную деятельность ведет группа «Рисан», глава администрации Пензы отметил, что при большом объеме возводимого жилья застройщик «не дал большого увеличения числа детей».

«Покупатели этих квартир, видимо, более взрослые люди», — сказал Андрей Лузгин, уточнив, что места в детских садах в целом есть, хотя и не во всех.

Вместе с тем, по словам мэра, «перегружены все школы в микрорайоне», причем на отведенных для них земельных участках нельзя возвести пристрои — такая возможность прорабатывается только для школы №30.

В продолжение темы Андрей Лузгин сообщил, что планируется построить детский сад на улице Красной.

«Микрорайон тоже достаточно активно застраивается. Там будет большой комплекс, который будет строить «Ривьера», и у нас задача стоит их местами тоже обеспечить», — подытожил он.