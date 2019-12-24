В кузнецкий многопрофильный колледж поступило новое швейное оборудование Образование

Кузнецк, 24 декабря 2019. PenzaNews. Новое оборудование поступило в региональный ресурсный центр по швейному и обувному производству, действующий на базе многопрофильного колледжа в Кузнецке Пензенской области.

Фото: Prom.pnzreg.ru

Его поставку осуществила ивановская компания «ПромЭксперт», специалисты которой произвели сборку и наладку машин.

«Полностью проведена замена морально устаревшего оборудования в учебно-производственной мастерской кузнецкого многопрофильного колледжа, что позволило модернизировать 15 рабочих мест», — пояснил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

По данным пресс-службы Минпрома региона, на эти цели из областного бюджета выделен 1 млн. рублей.

Как уточняется на сайте колледжа, в распоряжении студентов появились прямострочные, плоскошовные и краеобметочные машины, а также петельный полуавтомат, которые позволят организовать учебный процесс на более высоком уровне.

Также приобретено новое утюжильное оборудование.