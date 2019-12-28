В пензенском IT-колледже открыто пять мастерских по стандартам WorldSkills Образование

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Пять мастерских для подготовки специалистов по направлениям «Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», которые оборудованы в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, открыто в пензенском колледже информационных и промышленных технологий.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, на эти цели направлены средства федерального гранта в размере 28 млн. 550 тыс. рублей.

Кроме того, из регионального бюджета было выделено 3,7 млн. рублей.

Оснащение площадок по профилю «Информационно-коммуникационные технологии» велось в рамках национального проекта «Образование».