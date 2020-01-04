В Пензенской области педагоги смогут получить 1 млн. рублей по программе «Земский учитель» Образование

Пенза, 4 января 2020. PenzaNews. Педагоги, переехавшие на работу в сельские населенные пункты Пензенской области, смогут получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей по программе «Земский учитель» начиная с 2020 года.

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Ее реализация стартует в стране в соответствии с перечнем поручений по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года.

Получатели выплат будут определяться по результатам конкурсного отбора, порядок проведения которого утвержден постановлением правительства Пензенской области от 30 декабря.

К претендентам предъявляется ряд требований. В их числе — возраст до 55 лет и наличие среднего профессионального или высшего образования.

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Они должны быть готовы принять на себя обязательство отработать в течение 5 лет при условии учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты в соответствии с трудовым договором.

Прием заявок будет осуществляться с 10 января по 15 апреля включительно.

При этом учитель может подать заявку только на одну из вакантных должностей, включенных в соответствующий перечень.

На данный момент в нем значатся три вакансии. Это учителя математики в школах сел Шугурово Сосновоборского района и рабочего поселка Верхозим Кузнецкого района, а также учитель английского языка в школе Наровчата.

Перечисление выплат на счета учителей будет осуществляться до 1 декабря, при этом направления расходования денежных средств педагоги смогут определять самостоятельно.