На создание мест в детсадах в рамках нацпроекта «Демография» направят 394 млн. рублей Образование

Пенза, 7 января 2020. PenzaNews. Более 394 млн. рублей — 231 млн. рублей из федерального бюджета и 163 млн. рублей из регионального — будет направлено в Пензенской области в 2020 году на создание мест в детских садах в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По данным ведомства, будет построено два детсада: в Заре — на 120 мест, в том числе 60 ясельных, а также в микрорайоне «Город Спутник» для 120 детей в возрасте до 3 лет.

Еще 60 мест будет создано за счет капитального ремонта детского сада на улице Лазо в Пензе.

Помимо этого, планируется начать возведение детсадов в микрорайоне ГПЗ города Пензы на 400 мест и в Белинском — на 50, а также пристроев к детсадам в Бессоновке и Лунино — на 40 и 50 мест соответственно. Объекты будут сданы в 2021 году.

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В 2019 году в Пензенской области финансирование работ по созданию мест в детсадах в рамках нацпроекта «Демография» составило примерно 447 млн. рублей. Из федерального было выделено 329 млн. рублей, регионального — около 98 млн. рублей, муниципальных — почти 20 млн. рублей.

Открыто два детсада: в Пензе на Шуисте на 175 мест и в Неверкино на 100 мест.

Завершено строительство десяти объектов: трех детсадов в «Спутнике», четырех новых корпусов в Пензе, двух пристроев в Кузнецке и одного в Верхней Елюзани.

Выкуплено здание детсада на улице Зеленодольской в Пензе.

В целом создано более 1,3 тыс. мест, в том числе 870 ясельных.