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Пензенская область за три года получит в рамках нацпроекта «Образование» 2 млрд. рублей

10:39 | 06.01.2020 | Образование

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Пенза, 6 января 2020. PenzaNews. Пензенская область получит в течение трех лет из федерального бюджета около 2 млрд. рублей на реализацию национального проекта «Образование», в том числе 762,5 млн. рублей в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Пензенская область за три года получит в рамках нацпроекта «Образование» 2 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В декабре 2019 года правительством Пензенской области заключены финансовые соглашения с Минпросвещения РФ на 2020–2022 годы», — пояснили в ведомстве.

По данным министерства образования региона, за счет этих средств, которые будут предоставлены на условиях софинансирования, в текущем году на базе сельских школ будет создано 35 «Точек роста» — центров цифрового, естественно-научного и гуманитарного направлений, оснащенных современным оборудованием.

В 101 учреждении будет создана целевая модель цифровой образовательной среды — наличие интерактивного и компьютерного оборудования позволит активнее использовать дистанционное и интерактивные формы обучения.

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На базе IT-колледжа начнет работу IT-куб, основная цель которого — продвижение среди подрастающего поколения компетенций в области информационных технологий, искусственного интеллекта, программирования и администрирования. Предполагается, что обучение пройдут не менее 400 детей.

37 организаций дополнительного образования смогут обновить материально-техническую базу.

Помимо этого, начнет работу первый мобильный кванториум.

В пензенской школе-интернате для глухих и слабослышащих детей будут обновлены кабинеты технологии, лечебной физкультуры, психологов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Образование» будет завершено строительство школы на 1,1 тыс. мест в Дальнем Арбеково.

Начнут работу 10 современных мастерских: пять — в ПГУ по IT-направлению и столько же — в сердобском многопрофильном техникуме по профилю «Сельское хозяйство».

Продолжат работу два центра консультационной помощи — на базе центра психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи и детского сада «Лукоморье». За год в них будет оказано около 20 тыс. консультаций.

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