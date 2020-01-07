Капремонт ждет изношенные здания основной школы Спасска и интерната в Пензе Образование

Пенза, 7 января 2020. PenzaNews. Здания основной школы города Спасска и пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам будут капитально отремонтированы в ближайшие два года при поддержке федерального бюджета.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, эти учреждения как объекты с наибольшей степенью износа вошли в государственную программу «Развитие образования».

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В здании, где располагается школа Спасска, 110 лет назад — в декабре 1909 — начала функционировать женская гимназия. Впоследствии учреждение неоднократно меняло свой статус. В качестве основной общеобразовательной школы оно действует с 1 сентября 2009 года.

Предполагается, что в 2020 году на время капитального ремонта школа будет переведена в здание бывшего профессионально-технического училища.

На проведение работ предусмотрено 91,6 млн. рублей: 84,3 млн. рублей — из федерального бюджета, 7,3 млн. рублей — из областного и муниципального.

Капремонт пензенской школы-интерната намечен на 2021 год.

На эти цели будет потрачено 23,6 млн. рублей: 21,7 млн. рублей — из федерального бюджета, 1,9 млн. рублей — из областного и муниципального.