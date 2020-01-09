Около 150 пензенских студентов прошли в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал» Образование

Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. 146 студентов вузов Пензенской области допущены к участию в заключительном этапе олимпиады «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба Пензенского государственного университета.

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Из них 108 человек учатся в ПГУ, 17 — в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства, 11 — в Пензенском государственном технологическом университете, 6 — в филиале Финансового университета при правительстве России, а также 4 — в Пензенском государственном аграрном университете.

Всего в онлайн-этапе от региона участвовали 447 студентов.

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«Я — профессионал» является одним из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина.

К участию, которое является бесплатным, допускаются студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры разных направлений — технических, гуманитарных и естественно-научных.

Задания для них составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. При этом проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания.

Лучшие участники получают денежные призы, а также льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру.