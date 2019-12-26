В полуфинал конкурса «Лидеры России» прошли 11 участников из Пензенской области Экономика

Пенза, 26 декабря 2019. PenzaNews. 11 представителей Пензенской области из 1 тыс. 234, подавших заявки на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России – 2020», прошли в полуфинал.

Фото: Vk.com/leadersofrussia

По информации оргкомитета, всего к следующему этапу допущены 3 тыс. 392 человека.

Как пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, в третьем сезоне увеличено количество полуфиналов, которых на этот раз будет 11 — восемь региональных и три по специализациям.

«В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ. Здесь приглашено 663 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области», — сказал он.

Алексей Комиссаров уточнил, что из 3 тыс. 392 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов.

«Все они получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», — добавил он.

Планируется, что очный полуфинал в Приволжском федеральном округе пройдет в период с 31 января по 3 февраля.

Полуфиналы по специалиализациям намечены на следующие даты: «Здравоохранение» — с 29 февраля по 5 марта, «Наука», а также «Финансы и технологии» — с 15 по 20 марта.

Суперфинал состоится в период с 27 по 31 марта.

Читайте также

Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в сезоне 2018–2019 годов на конкурс управленцев «Лидеры России» поступило более 227 тыс. заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира.

В окружные полуфиналы прошли более 3 тыс. человек. Из них лишь 12 представляли Пензенскую область. При этом после обязательного контрольного компьютерного тестирования участников от региона стало на одного меньше.

По итогам окружного полуфинала исполнительный директор группы компаний «Флагман» Сергей Васянин единственный от Пензенской области прошел в решающий этап состязания. По результатам дополнительного отбора — по итогам выполнения задания «Сердце лидера» — среди участников из листа ожидания, не добравших баллов, статус финалиста также получила бывший заместитель главы администрации Сердобского района Пензенской области Ольга Лебедева.

По результатам финала Сергей Васянин вошел в число 104 победителей конкурса «Лидеры России».