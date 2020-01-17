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Полина Малахова из Пензы победила на региональном этапе олимпиады по русскому языку

09:15 | 17.01.2020 | Образование

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Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Ученица 11 класса многопрофильной гимназии №4 «Ступени» города Пензы Полина Малахова победила на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Полина Малахова из Пензы победила на региональном этапе олимпиады по русскому языку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За свою работу она получила 71 балл.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, Полина Малахова вышла в заключительный этап в третий раз — ранее она уже дважды становилась призером всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Финальный тур олимпиады в этом году пройдет в Башкирии с 5 по 11 апреля.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку состоялся 13 января. Его участниками стали 70 учеников 9–11 классов школ Пензенской области.

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