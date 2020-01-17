Полина Малахова из Пензы победила на региональном этапе олимпиады по русскому языку Образование

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Ученица 11 класса многопрофильной гимназии №4 «Ступени» города Пензы Полина Малахова победила на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За свою работу она получила 71 балл.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, Полина Малахова вышла в заключительный этап в третий раз — ранее она уже дважды становилась призером всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.

Финальный тур олимпиады в этом году пройдет в Башкирии с 5 по 11 апреля.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку состоялся 13 января. Его участниками стали 70 учеников 9–11 классов школ Пензенской области.